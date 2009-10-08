Укрзализныця изменила условия аренды вагонов-ресторанов

«Укрзализныця» скорректировала условия аренды вагонов-ресторанов в соответствии с международными правилами перевозок. Отныне эти условия стали значительно более привлекательными для инвесторов (арендаторов).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в октябре 2009 года на каждой железной дороге будут проведены презентации для ознакомления инвесторов и общественности с деятельностью вагонов-ресторанов. На презентациях будут освещены информационные вопросы о порядке передачи в аренду вагонов-ресторанов. К участию приглашаются представители сетей общественного питания, торговых сетей и других заинтересованных организаций.

Как отмечают в ведомстве, предприниматели смогут неплохо заработать, поскольку маршруты, на которых обычно курсируют вагоны-рестораны, популярные и прибыльные. Вместе с тем, железным дорогам это позволит получить дополнительные доходы для покрытия расходов на содержание пассажирского подвижного состава.

Железные дороги разработали механизмы предоставления в аренду вагонов-ресторанов с учетом соблюдения требований безопасности движения, пожарной безопасности, санитарных требований, гарантии уровня и культуры обслуживания.

Плата за аренду устанавливается на основе проведенной независимой экспертной оценки и рассчитывается в зависимости от рентабельности направления курсирования, технического состояния вагонов-ресторанов и тому подобное.

Напомним, железные дороги несколько раз объявляли конкурсы на аренду вагонов-ресторанов и вагонов-кафе, однако пока что арендаторов не удавалось привлечь.

Справка УНИАН. Сегодня железными дорогами Украины курсирует 83 вагона-ресторана.