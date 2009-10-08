Кабмин не исключает привлечения кредита ЕИБ
Для аэропорта «Львов»
Правительство не исключает возможности привлечения кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) под государственные гарантии Украины для строительства аэровокзального комплекса международного аэропорта «Львов».
Об этом сказал вице-премьер Украины Иван ВАСЮНИК, сообщила УНИАН его пресс-служба.
В частности, И.ВАСЮНИК заверил, что вопрос строительства аэровокзального комплекса международного аэропорта «Львов» решается, и правительство одновременно прорабатывает три варианта финансирования этого проекта.
Первый источник – это инвестиционный конкурс, который проводит Министерство транспорта и связи. И.ВАСЮНИК отметил, что в условиях кризиса существует достоверность, что «инвестор или не придет, или не сможет заключить инвестиционное соглашение настолько быстро», как это нужно. Результат будет известен 4 ноября, когда состоится аукцион предложений инвесторов. По условиям конкурса победитель должен оплатить 1 миллион гривень, и только после этого с ним будет заключен договор.
«Если этот вариант не сработает, то правительство обратится ко второму – это привлечение долгосрочного кредита Европейского инвестиционного банка под государственные гарантии Украины. Такой проект разрабатывается и уже образована общая рабочая группа», - рассказал он.
Вице-премьер подчеркнул, что уже сейчас работает третий вариант. «Работы на терминале аэропорта «Львов» начаты за счет Государственного бюджета. В этом году на строительство аэровокзального комплекса заложено 50 млн. грн. Проект воплощается по графику с середины сентября, и есть гарантии, что терминал будет завершен и сдан в эксплуатацию при любых обстоятельствах до осени 2011 года», - сказал он.
Справка УНИАН. Кабинет министров Украины распоряжением №1160-р от 23 сентября 2009 г. утвердил проект и титул строения нового аэровокзала государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов», разработанный предприятием с иностранными инвестициями «Тебодин Украина».
Общая сметная стоимость строительства составляет 921 млн. 362 тыс. грн., в т.ч. строительно-монтажных работ – 386 млн. 371 тыс. грн., оборудования, мебели, инвентаря – 349 млн. 025 тыс. грн. Срок строительства – 25 месяцев. Пропускная способность нового аэровокзала составит 1 тыс. пассажиров в час.