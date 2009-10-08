На Черниговской ТЭЦ работает автоматический опрокидыватель

На Черниговская ТЭЦ ООО фирмы "ТехНова" торжественно введен в эксплуатацию автоматический опрокидыватель железнодорожных вагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, новое оборудование запустили Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ и президент группы компаний "ТехНова" Анатолий ШКРИБЛЯК.

Руководство предприятия назвало это событие знаковым, поскольку опрокидыватель железнодорожных вагонов в комплексе с построенным ранее тепляком упростит и ускорит разгрузку железнодорожных вагонов с углем, особенно в зимний период. До этого времени на предприятии это был проблемный вопрос, требующий значительных материальных затрат (в виде штрафов за простой вагонов) и человеческих ресурсов.

"Отныне нам достаточно иметь 50-60 тонн угля как резервный запас, остальное – сможем принимать в какое-либо время", - заявил директор КЕП "Черниговская ТЭЦ" фирмы "ТехНова" Александр БЕЛОБРОВ. По его словам, введение в действие разгрузочного комплекса – важный шаг по модернизации предприятия, обновления его производственных мощностей.

По словам городского председателя, на Черниговской ТЭЦ реализован колоссальный проект и по стоимости, и по необходимости. Также О.СОКОЛОВ сообщил, что летом горячая вода в квартирах черниговцев была благодаря закольцеванию сетей города, которую выполнило предприятие. На сегодня, после введения в эксплуатацию разгрузочного комплекса, ТЭЦ стабильно будет работать на угле. В то же время, по мнению О.СОКОЛОВА, перспективным является использование альтернативного топлива, например, торфа. "Залежей торфа на Черниговщине достаточно много и его можно использовать как топливо для ТЭЦ по примеру Швеции или Финляндии, однако в решении этих вопросов необходима помощь государства", - сказал городской председатель.

Строительство тепляка и опрокидывателя железнодорожных вагонов велось на ТЭЦ на протяжении последних двух лет и обошлось компании в 57 млн. грн.

Справка УНИАН. Черниговская ТЭЦ построена и введена в эксплуатацию на протяжении 1961-1974 годов. Установленная мощность: электрическая – 210 МВт, тепловая – 870 Гкал/год. За год производит свыше 1 млрд. Квт/ч электроэнергии и 900 тыс. Гкал тепловой энергии.

ТЭЦ отапливает более 600 домов Чернигова общей площадью 1,7 млн. кв. м, а также промышленные предприятия.

С 2000 года Черниговская ТЭЦ находится в аренде в ООО "ТехНова".