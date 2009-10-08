«Укравтодор» подготовил предложения по финансированию ВБ

«Укравтодор» разработал новое проектное предложение для продолжения Проекта по кредитованию Всемирным банком реконструкции автодороги Киев – Харько-Довжанский на участке - от г. Лубны до г. Полтава.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укравтодора», ориентировочная стоимость проекта составляет 600 млн. долл. США.

Согласно сообщению, сейчас на экспертизе в заинтересованных министерствах и ведомствах находится проектное предложение относительно нового общего со Всемирным банком Проекта «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния международной автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке Лубны-Полтава». Ориентировочно подготовку нового проекта планируется завершить в следующем году (учитывая подписание необходимых документов).

Как сообщал УНИАН, 21 апреля т.г. «Укравтодор» подписал со Всемирным банком соглашение о выделении 400 млн. долл. кредита для ремонта участка дороги Киев – Харьков-Довжанский - 120 км дороги «Борисполь – Лубны».

Кредит предоставлен на 30 лет со ставкой LIBOR + меняющийся спред. Из 400 млн. долл. 298,5 млн. долл. будет предназначено для капитального ремонта дороги, 100 млн. долл. – для улучшения состояния аварийно-опасных участков дороги, 1,5 млн. долл. – на развитие кадрового и институционного потенциала.

Проект касается приведения к европейскому уровню автомобильной дороги М-03 Киев – Харьков-Довжанский на участке от г. Борисполь до г. Лубны. Эта дорога является одной из важнейших магистральных дорог Украины, которая совпадает с международным транспортным коридором Европа-Азия, а также входит в перечень объектов, которые готовятся к проведению в Украине Чемпионата Евро-2012.

«Укравтодор» рассчитывает завершить реконструкцию дороги «Борисполь-Лубны» по проекту с Международным банком реконструкции и развития (или Всемирным банком) до 2012 года.