В Харьковском аэропорту внедрят новую систему обработки багажа

Оператор международного аэропорта «Харьков» компания New Systems АМ (входит в состав группы DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО) подписала с немецкой компанией Vanderlande Industries – поставщиком современных систем обработки багажа – соглашение о закупке соответствующего оборудования для нужд харьковского аэропорта.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе DCH, приобретение и установка системы обработки багажа Vanderlande Industries запланированы в рамках общего проекта реконструкции Международного аэропорта «Харьков» в связи с подготовкой города к Евро-2012 и позволят существенно повысить качество обслуживания пассажиров.

Производительность указанной системы - 720 единиц багажа в час. Система включает 12 модулей проверки, интеграцию на 2 скрининговых машинах, мультифункциональное резервирование, автоматическую сортировку, а также отделение для внутренних и международных рейсов. Определяющая особенность внедряемой системы обработки – мобильность, которая предусматривает способность к расширению, созданию дополнительных пунктов регистрации, терминалов прибытия. Общая сумма инвестиций DCH в приобретение системы составляет 1,5 млн. евро.

По словам генерального директора компании New Systems АМ Владимира ВАСИЛЬЧЕНКО, «установка системы позволит значительно увеличить пропускную способность аэропорта, оптимизировать регуляцию пассажиропотока и, таким образом, обеспечить пассажирам Международного аэропорта «Харьков» европейский уровень сервиса».

Справка УНИАН. DCH - одна из крупнейших бизнес-групп Украины, которая располагает активами разной отраслевой принадлежности. Бенефициар - Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, украинский бизнесмен, является генеральным инвестором и координатором подготовки Харькова к Евро-2012.

Группа DCH консолидирует большую часть активов Группы «Укрсиббанк». Активы DCH представлены промышленными предприятиями, строительными и девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями и др. С 2007 г. группа реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012, которая включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (включая стадион «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков».

Группа DCH в лице компании New Systems AM является оператором реконструкции Международного аэропорта «Харьков» и единоличным инвестором реконструкции аэровокзального комплекса, который предусматривает сооружение нового терминала и модернизацию того, которое существует (инвестором аэродромного комплекса является государство). Объект реконструируется согласно с бизнес-планом, разработанным компаниями Airport Consulting Vienna (Австрия) и Airport Research Center (Германия).