Кабмин предоставит госгарантии под кредиты для «Укрпочты»

Правительство в 2010 году будет предоставлять государственные гарантии под кредиты на обновление материально-технической базы предприятий «Укрпочты».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на Третьем Всеукраинском форуме работников почтовой связи.

«Техническое переоснащение «Укрпочты» в будущем году будет строиться на предоставлении государственных гарантий, предусмотренные в бюджете 2010 года, для привлечения кредитных ресурсов на долгосрочной основе – до 15-20 годов, для того, чтобы сделать переоснащение сегодня, а затем так, как делают все другие страны мира, постепенно возвращать свои заимствования», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.