С марта будут введены рыночные тарифы на услуги «Укрпочты»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что с марта 2010 года будут введены рыночные тарифы на услуги «Укрпочты».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявила сегодня на Третьем Всеукраинском форуме работников почтовой связи.

«Нам нужно повысить материальную заинтересованность работников за счет увеличения заработной платы и повышения социальной защищенности работников. Для этого мы будем наводить порядок с тарифной политикой. Тарифы должны быть полностью покрывающими себестоимость и обеспечивающими прибыль, а как следствие – нормальный уровень заработной платы. Я думаю, что уже с марта мы предпримем шаг к полному установлению рыночных тарифов на все услуги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также считает целесообразным расширить перечень услуг, которые предоставляют почтовые отделения. «Нам нужно расширить перечень услуг, которые предоставляются почтовыми отделениями. Это – мировые традиции, которые нужно воплощать в жизнь», - добавила она.