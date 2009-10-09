Почтальоны будут иметь право на служебное жилье

13:20, 09 октября 2009
Транспорт/Связь
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Станет "нормой жизни"

Кабинет министров Украины предоставил право сотрудникам Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» на получение служебного жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения правительства на заседании 7 октября сегодня сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на Третьем Всеукраинском форуме работников почтовой связи.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что решением КМУ перечень сотрудников, которые могут получать служебное жилье, дополнен и сотрудниками «Укрпочты».

«Это значит, что служебное жилье будет нормой вашей жизни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что расходы на предоставление служебного жилья будут включены в финансовый план «Укрпочты».

Также отметила премьер, для предоставления жилья почтальонам будут использоваться средства и государственных программ по строительству жилья.

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