Сегодня в Харькове вновь бастуют

Сегодня в Харькове в связи с возобновлением забастовки работников коммунального предприятия «Горэлектротранс» на маршруты не вышли трамваи и троллейбусы.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель председателя профсоюзного комитета ХКП «Горэлектротранс» Тамара КАДНОВА, утром не работают все четыре депо - два троллейбусных и два трамвайных, работу приостановили 2421 из 3630 сотрудников предприятия – в основном водители и кондукторы, на линии в целом не вышли 233 трамвая и 179 троллейбусов.

Она напомнила, что работники предприятия требуют погасить долги по зарплате.

«Стихийная акция протеста - объяснила Т.КАДНОВА, - началась после того, как вчера в Киеве представители «Горэлектротранса», пикетировавшие Кабмин, не получили четкого ответа по требованиям выплаты задолженной зарплаты».

По ее словам, зарплата не выплачивается с мая этого года, и общая сумма задолженности сегодня составляет уже около 30 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября в 2009 г. коллектив ХКП «Горэлектротранс» провел однодневную предупредительную забастовку с требованием к правительству обеспечить выплату государством компенсаций за провоз пассажиров льготных категорий (по данным руководства, за полтора года предприятие не получило из госбюджета свыше 160 млн. грн.), а также с требованиями выплаты задолженности по зарплате.