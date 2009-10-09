Тимошенко поручила «Укрпочте» расширить услуги

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила государственному предприятию «Укрпочта» разработать и передать Кабинету министров предложения по расширению государственных услуг, которые смогут предоставлять почтовые отделения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на Третьем Всеукраинском форуме работников связи.

«Я полностью заинтересована, чтобы полностью загрузить вас работой, но я не хотела бы, чтобы мы держали сегодня почтальонов на 0,2-0,3 ставки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также поручила руководству «Укрпочты» перевести с 1 ноября всех почтальонов на полный рабочий день. «Мы подсчитаем финансовые ресурсы, которые для этого нужные дополнительно», - добавила она, отметив возможность выделения необходимых финансовых ресурсов из Стабилизационного фонда.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство рассмотрит возможность увеличения продолжительности отпуска для работников связи.