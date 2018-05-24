Россия "подрезает" украинские фуры

Министерство транспорта Российской Федерации на прошлой неделе в рамках заседания Европейской конференции министров транспорта выступило с инициативой сократить для всех участников квоту базовых разрешений на следующий год в три раза. Инициатива от РФ поступила, несмотря на то, что в мае этого года уже была достигнута договоренность по поводу квот. В частности, была подписана декларация, в которой говорилось, что с учетом определенных обстоятельств в экономиках стран, возникших в связи с мировыми кризисными явлениями, уровень квот на следующий год остается прежним.

Тем не менее, тревожный сигнал для украинских перевозчиков прозвучал. Как считает президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины (АсМАП) Леонид Костюченко, если не в этом году, то в 2011 инициативу могут поддержать.

«Это серьезный вопрос, это - базовое разрешение. У Украины 208 базовых квот ЕКМТ, если распределить это на Евро-4, Евро-5, другие бонусы и коэффициенты, получается 1,5 тысячи книжек (базовых разрешений). А сейчас они хотят ограничить 67-ю вместо 208. То есть, это ударило бы по нам», - подчеркивает Л.Костюченко. И это при том, что 208 базовых квот для Украины недостаточно, учитывая направленность отечественных автоперевозчиков на транзитные перевозки в третьи страны. «Мы не имеем сегодня своей базы экспортно-импортных грузов, мы пользуемся как бы Российской Федерацией. Нашего рынка на импорт-экспорт не хватает. Мы работаем, откровенно говоря, как бы мы этого хотели или не хотели, в/из третьих стран. Книжка ЕКМТ разрешает проезд в/из третьих стран. К примеру, мы в Украине загрузились, в Германии разгрузились, в Голландии загрузились, завезли в Россию товар, в России загрузились – приехали в Украину», - поясняет Л.Костюченко.

Что в приоритетах россиян?.. Конечно, квота РФ тоже снизится в три раза – сейчас наш северный сосед имеет 298 базовых разрешений. Но Россия в кризисное время, в условиях падения объемов грузоперевозок пытается таким способом защитить своих автоперевозчиков, у которых украинцы, белорусы и другие «дальнобойщики» отбирают «кусок хлеба». И «наказание неугодных» будет значительным. По словам Л.Костюченко, потери украинских перевозчиков, в случае принятия позитивного решения по инициативе РФ, будут огромными.

«Если РФ считает, что ее потери за счет того, что «помогают» украинцы, белорусы и все остальные, составляют 2 млрд. долл., а в/из третьих стран мы занимаем 11% перевозок по России, то посчитайте - 11% от 2 млрд. долл. - то, что мы можем потерять», - отметил глава АсМАП.

Разрешения ЕКМТ являются своеобразными «показателями качества», которые позволяют украинским перевозчикам беспрепятственно осуществлять деятельность на территории стран-членов ЕКМТ, конкурировать с европейскими перевозчиками, увеличивая тем самым товарооборот с Германией, Италией, Польшей, Венгрией и другими странами Европейского Союза. По данным Минтранссвязи, важным показателем является то, что 1 января 2006 года базовая квота для Украины была увеличена на 51% (на время вступления Украины в ЕКМТ в 1996 г. квота составляла 128 разрешений, а на сегодняшний день - 208). Таким образом, в случае одобрения ЕКМТ инициативы РФ, количество заездов украинских перевозчиков серьезно ограничится – ровно на 70%.

И еще одна деталь. Россия предложила, но не забыла и об ультиматуме - обычной для нее стратегии переговоров - не хотите снижать квоты, могу и вовсе выйти из конференции. Но потеря российского рынка нежелательна для большинства участников ЕКМТ. Как результат – северному соседу могут пойти на уступки. В то же время, очень хочется усомниться, что конференция нарушит процедуру и порядок распределения квот. Но это только на 2010 год. А вот в дальнейшем угроза есть. Что же касается Украины, то при наихудшем сценарии, по количеству разрешений она вернется в те времена, когда еще не являлась участником ЕКМТ…

*** На 2009 г. Минтранс распределял 1397 разрешений ЕКМТ, из которых 700 – разрешения для автотранспортных средств категории Евро-3, 218 – Евро-4, 479 – Евро-5. Кроме того, из указанного количества разрешений право работы в Италии имеют 50, в Австрии – 96, в Греции – 141, в Венгрии – 166. В мае 1996 года Украина стала полноправным членом Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ), созданной правительствами 16 европейских государств в 1953 году. В настоящее время ЕКМТ объединяет министров транспорта 44 государств. ЕКМТ ежегодно выдает квоты разрешений на перевозку на территории стран-членов этой организации. Многоразовые разрешения дают возможность использовать книжку ЕКМТ в течение года и передавать ее между грузовиками одной структуры. Квота ЕКМТ Украины на 2008 год – более 1100 разрешений на грузовики класса Евро-3 и свыше 330 – Евро-4. В Украине международные перевозки осуществляет почти 30 тыс. автомобилей.

Егор Черняхов (УНИАН)