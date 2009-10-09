Кабмин профинансирует закупку передвижных станций связи

Правительство планирует разработать программу по привлечению кредитов для закупки передвижных станций связи в рамках реализации программы по модернизации и переоснащения предприятий «Укрпочты».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на Третьем Всеукраинском форуме работников связи.

«Нам нужно 500 передвижных отделений связи. Мы предусмотрим это отдельной правительственной программой, в соответствии с которой мы сможем предоставлять гарантии правительства для привлечения кредитных ресурсов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по словам премьер-министра, правительство разработает мероприятия, которые позволят минимизировать количество ручного труда в почтовых отделениях.