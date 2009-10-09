«Авлита» увеличила налоговые отчисления в местный бюджет

ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» в январе-сентябре 2009 года увеличила налоговые отчисления в местный бюджет на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – с 3,2 млн. грн. до 4,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, всего по итогам 9 месяцев текущего года СК «Авлита» перечислила в бюджеты всех уровней 27,7 млн. грн. налогов и сборов, что на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выплаты компании в Пенсионный фонд Украины за отчетный период увеличились на 18,7%, или 1,5 млн. грн., и составили 8,1 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» располагает двумя глубоководными причалами в акватории незамерзающей круглый год Севастопольской бухты на юго-западе Крымского полуострова. Компания имеет все возможности для перевалки грузов с железнодорожного и автомобильного транспорта на морской, с морского на автомобильный и железнодорожный, а также с судна на судно.

Предприятие обрабатывает металл, а также оперирует зерновым терминалом емкостью 170 тыс. тонн одновременного хранения. Производительность станции приема зерна с железнодорожных вагонов составляет 1200 тонн в час, с автотранспорта (на двух точках приема) – 300 тонн в час. Производительность погрузки судна составляет до 2400 тонн в час. Перевалочные мощности включают 15 портальных кранов, в т.ч. 5 причальных портальных кранов Liebherr и Gottwald последнего поколения.