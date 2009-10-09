В Черкасской области грузовые перевозки сократились

Транспортные предприятия Черкасской области за 9 месяцев 2009 года доставили заказчикам 6983,5 тыс. тонн грузов, грузооборот выполнен в объеме 5469,5 млн. т/км, что составляет, соответственно, 76,1% и 63,2% уровня января-сентября 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Предприятия автомобильного транспорта области, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, в январе-сентябре т.г. перевезли 2316,6 тыс. т грузов (83,4% от уровня 9 месяцев 2008 г.), грузооборот выполнен в объеме 661,9 млн. т/км (96%).

Объем грузов, перевезенный речным транспортом Черкасской области, в январе-сентябре т.г. составил 63,2 тыс. тонн или 41,7% к уровню соответствующего периода 2008 года, грузооборот составил 28,7 млн. т/км (30,2%).

Железнодорожный транспорт Черкасской области в январе-сентябре т.г. перевез 4603,7 тыс. тонн грузов или 73,6% к уровню соответствующего периода 2008 года, грузооборот составил 4778,9 млн. т/км (60,7%).