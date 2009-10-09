Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует усиление влияния государства на рынке почтовой связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на III Всеукраинском форуме работников почтовой связи.

«Вопрос демонополизации также должен иметь пределы. Некоторые функции государства должны быть четко организованы и даже монополизированы. Это называется естественной монополией, и такая практика существует во всем мире», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр поручила Министерству транспорта и связи подготовить законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О почтовой связи», которые будут предусматривать невозможность создания структур, альтернативных предприятиям «Укрпочты».

«То, что меня настораживает – это создание альтернативных, коммерческих, коммунальных, каких угодно почтовых отделений. Я абсолютно с вами согласна, что только стройная государственная система «Укрпочты» может обеспечить надежную доставку корреспонденции», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.