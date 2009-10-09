Должностные лица Службы автодорог нанесли государству ущерб

Должностные лица Службы автомобильных дорог Украины в Киевской области причинили государству ущерб на сумму 2 млн. 800 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

По информации ДСО, оперативники отдела по защите бюджетных средств Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУ МВД Украины в Киевской области совместно с работниками прокуратуры во время проведения оперативных мероприятий по сопровождению целевого использования бюджетных средств, в соответствии с государственной целевой программой «Строительство автомобильных дорог (транспортной инфраструктуры) государственного значения», задокументировали факт совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (“Превышение власти или служебных полномочий”), должностными лицами Службы автомобильных дорог Украины в Киевской области, в результате чего государству был причинен ущерб в сумме 2 млн. 800 тыс. грн.

Доследственной проверкой установлено, что в сентябре 2006 года Службой автодорог Украины в Киевской области проведена закупка работ по установлению автоматизированной системы управления дорожным движением и контроля над состоянием покрытия на автодороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский с подходом к аэропорту «Борисполь». По результатам открытых торгов 6 сентября 2006 года победителем было выбрано общество с ограниченной ответственностью, с которым служебными лицами Службы автодорог Украины в Киевской области был заключен договор, стоимость работ в соответствии с которым составляла 28 млн. 990 тыс. грн.

В ДСО отметили, что в соответствии с требованиями ч.2 ст. 34 Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», условия договора о закупке не должны отличаться от условий тендерного (ценового) предложения участника – победителя процедуры закупки, кроме случаев уменьшения цены тендерного предложения в порядке, предусмотренном данным законом, и не должны изменяться после подписания договора о закупке, за исключением коррекции цены договора в случае получения соответствующего положительного заключения Межведомственной комиссии по вопросам государственных закупок.

В то же время, отметили в милиции, служебными лицами Службы автомобильных дорог Украины в Киевской области самовольно были изменены условия договора в части коррекции цены договора в сторону увеличения на сумму 2 млн. 800 тыс. грн., путем заключения дополнительных соглашений, что явно выходит за пределы предоставленных им полномочий, чем государству нанесены тяжелые последствия.

28 сентября 2009 года прокуратура Киевской области возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий служебными лицами Службы автомобильных дорог в Киевской области.

Создана следственно-оперативная группа по установлению других фактов злоупотреблений со стороны должностных лиц Службы автомобильных дорог Украины в Киевской области и лиц, пытавшихся завладеть указанными государственными денежными средствами. Принимаются меры по возмещению причиненного ущерба.