Объем сделок M&A в мире снизился на 38%

Общий объем сделок слияний/поглощений (M&A) во всем мире с начала года составил 1,5 трлн. долларов, что ниже уровня 2008 года на 38%, сообщает Reuters.

Крупнейшей сделкой M&A из объявленных в мире за последнюю неделю стала сделка по объединению украинского "Киевстара" и российского "ВымпелКома", общая сумма которой, по оценке агентства, составит порядка 11,7 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, группа компаний Telenor (Telenor Group) и компания Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-Групп") 5 октября т.г. официально заявили о достижении соглашения об объединении совместных активов – пакетов акций ОАО "ВымпелКом" и ЗАО "Киевстар G.S.M." и создании одного из крупнейших операторов сотовой связи на развивающихся рынках.