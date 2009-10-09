В Черкасской обл. объемы пассажироперевозок упали

В Черкасской области услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре 2009 года воспользовались 86,103 млн. человек, что на 12,4% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, за отчетный период пассажирооборот составил 2 млрд. 488,8 млн. пасс./км, что на 7,6% меньше объемов за январь-сентябрь 2008 года.

Железнодорожным транспортом за 9 месяцев т.г. отправлено 4,327 млн. пассажиров, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2008 года. При этом пассажирооборот составил 1,557 млрд. пасс./км, что на 9,6% меньше, чем в январе-сентябре 2008 года.

Автомобильным транспортом (с учетом перевозок предпринимателей) воспользовались 64 млн. 872,5 тыс. пассажиров, что на 8,4% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Пассажирооборот составил 835,4 млн. пасс./км, что на 1,3% больше объемов января-сентября 2008 года.

Электротранспортом области за отчетный период перевезено 16 млн. 903,5 тыс. пассажиров, что на 27,8% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. При этом пассажирооборот сократился на 27,8% и составил 96,4 млн. пасс./км.