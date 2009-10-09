АМК разрешил создать новое СП по автоперевозкам

Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение ООО «ВиДи Автосити Кольцевая» (Киев) и компании E.H. Harms GmbH & Co. KG Automobile-Logistics (Германия) на создание ООО «Е.Х. Хармс Автомобиль Логистикс Украина» (г. Вишневое, Киевская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что ООО «Е.Х. Хармс Автомобиль Логистикс Украина» будет осуществлять деятельность по перевозке грузов автомобильным транспортом.

Как сообщал УНИАН, 1 октября т.г. в Киеве состоялось подписание договора между «ВиДи Груп» и крупнейшим европейским логистическим оператором – компанией BLG Logistics Group (Германия) о создании совместного предприятия BLG ViDi Logistics, которое будет заниматься строительством современного логистического центра европейского уровня в с. Калиновке Киевской области площадью 31,8 га на 15 тыс. машино-мест. Сумма инвестиций составит 28,6 млн. евро.

Справка УНИАН. «ВиДи Груп» – группа предприятий, основанная в 1994 году Виталием ДЖУРИНСКИМ. В состав «ВиДи Груп» входит около 40 предприятий. Оборот компании в 2008 году составил 1,59 млрд. грн.

ООО «ВиДи Автосити Кольцевая» предоставляет услуги по аренде собственной и арендованной нежилищной недвижимости и входит в состав «ВиДи Груп».