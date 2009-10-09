Россия снова создает препятствия Украине

Российская Федерация предлагает снизить уровень квот базовых разрешений Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) на международные автоперевозки в 3 раза.

Как сообщил в комментарии УНИАН президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины (АсМАП) Леонид КОСТЮЧЕНКО, соответствующие инициативы озвучила делегация РФ на заседании ЕКМТ на прошлой неделе.

По его словам, в случае снижения квот, украинские перевозчики потеряют грузы и, соответственно, деньги, учитывая направленность украинских автоперевозчиков на транзитные перевозки в третьи страны через РФ.

«Это серьезный вопрос, это базовое разрешение. У Украины 208 базовых квот ЕКМТ – это 1,5 тысячи книжек. А сейчас они хотят ограничить 67-ю вместо 208-ми. То есть это ударило бы по нам. Мы не имеем сегодня своей базы экспортно-импортных грузов, мы пользуемся как бы в Российской Федерации. Нашего рынка на импорт-экспорт не хватает. Мы работаем, откровенно говоря, как бы мы этого хотели или не хотели, в/из третьих стран. Вот эта книжка ЕКМТ разрешает поездки в/из третьих стран», - отметил Л.КОСТЮЧЕНКО.

По его данным, потери украинских перевозчиков, в случае принятия позитивного решения по инициативе РФ, были бы огромными.

«Если РФ считает, что за счет того, что им «помогают» украинцы, белорусы и все остальные, теряет 2 млрд. долл., а в/из третьих стран мы занимаем 11% перевозок по России, вот посчитайте - 11% от 2 млрд. долл., это то, что мы можем потерять», - отметил глава АсМАП.

Как сообщал УНИАН, разрешения ЕКМТ являются своеобразными «показателями качества», которые позволяют украинским перевозчикам беспрепятственно осуществлять деятельность на территории стран-членов ЕКМТ, конкурировать с европейскими перевозчиками, увеличивая тем самым товарооборот с Германией, Италией, Польшей, Венгрией и другими ведущими странами Европейского Союза.

Напомним, на 2009 г. в целом Минтранс распределял 1397 разрешений ЕКМТ.

Справка УНИАН. В мае 1996 года Украина стала полноправным членом Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ), созданной правительствами 16 европейских государств в 1953 году. В настоящее время ЕКМТ объединяет министров транспорта 44 государств.

ЕКМТ ежегодно выдает квоты разрешений на перевозку на территории стран-членов этой организации. Многоразовые разрешения дают возможность использовать книжку ЕКМТ в течение года и передавать ее между грузовиками одной структуры.

Квота ЕКМТ Украины на 2008 год – более 1100 разрешений на грузовики класса Евро-3 и свыше 330 – Евро-4.

В Украине международные перевозки осуществляет почти 30 тыс. автомобилей.