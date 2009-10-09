Две иностранные компании допущены к аукциону

К последующему участию в аукционе по привлечению инвесторов к строительству нового аэровокзала ГП «Международный аэропорт «Львов» допущено две компании.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, соответствующее решение принято сегодня по результатам заседания аукционной комиссии по привлечению инвесторов для реализации данного проекта.

В частности, допущены к конкурсу компания «АБМ Всхуд общество с ограниченной ответственностью» (Польша) и компания IMTC-VTI L.L.C. (США). Оба претендента своевременно подали необходимые документы для участия в аукционе и оплатили гарантийный взнос.

Как отметил заместитель министра транспорта и связи Украины – председатель Госавиаадминистрации и глава аукционной комиссии Александр ДАВЫДОВ, подобная процедура привлечения инвестора к перестройке аэропорта реализуется в Украине впервые. «Мы еще раз отмечаем важность для нас этого проекта, особенно в контексте Чемпионата Евро-2012», - сказал он.

Напомним, Минтранс несколько раз откладывал проведение конкурса по Львовскому аэропорту, отмечая наличие большого количества участников.

Согласно последнему информационному объявлению, конечный срок принятия заявок и необходимых материалов от претендентов – 8 октября 2009 года. Конечный срок принятия предложений участников – 27 октября 2009 года.

Проведение аукциона состоится 4 ноября 2009 г.