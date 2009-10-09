На Херсонщине изъято 45 авто

В Херсонской области с начала года у злостных нарушителей Правил дорожного движения изъято 45 транспортных средств. Почти 600 человек лишены водительских прав.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной ГАИ, 45 человек, которые на протяжении года дважды или даже трижды «попадались» на управлении автотранспортом в нетрезвом состоянии, кроме лишения права управления (сроком до десяти лет), были также наказаны изъятием транспортного средства.

В целом с начала года подразделениями Госавтоинспекции Херсонской области за нарушения ПДД в судебные органы направлено 11,5 тыс. административных протоколов, рассмотрение которых относится к компетенции суда. Судами вынесено 8,67 тыс. постановлений, по которыми 583 водителя лишены права управления транспортными средствами сроком от 6 месяцев до 3 лет, 2593 человек осуждены к общественным работам, 109 – к административному аресту, 4250 – к уплате штрафа, который превышает тысячу гривень.

По данным пресс-службы, в основном принятые меры касались водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.