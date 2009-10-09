Кабмин направит 38 млн. грн. для компенсаций "Укрпочте"

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для компенсации госпредприятию почтовой связи «Укрпочта» расходов, связанных с предоставлением услуг на льготных условиях, на сумму 38 млн. грн.

Это предусмотрено постановлением правительства (от 7 октября 2009 г. №1045), размещенном на официальном сайте Кабмина.

Бюджетные средства выделяются согласно Порядку использования в 2009 г. средств Стабфонда, утвержденного Кабмином от 11 марта 2009 г. для покрытия расходов, связанных с повышением не менее чем на 50% должностных окладов почтальонов и начисления на фонд оплаты труда.

Компенсации планируется провести путем уменьшения расходов, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 76 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» («увеличение уставных капиталов ОАО «Ощадбанк» и ОАО «Укрэксимбанк», в том числе для ипотечного кредитования – 800 млн. грн.») и увеличения расходов, предусмотренных п. 22 ч. 1 ст. 76 («другие расходы»).