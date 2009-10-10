General Motors продал бренд Hummer китайской Sichuan Tengzhong

Американский автомобилестроительный концерн General Motors Corp. подписал окончательное соглашение о продаже бренда Hummer китайской компании Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Corp.

По условиям соглашения, китайская компания станет владельцем бренда Hummer, соответствующих торговых знаков и наименований, а также запатентованных лицензий, необходимых для производства автомобилей Hummer, сообщается в совместном пресс-релизе GM и Tengzhong.

Финансовые детали соглашения компании не разглашают, однако, по данным источников AP, сумма сделки составила около 150 млн. долл. В материалах GM, направленных в суд по банкротствам минувшим летом, утверждалось, что от продажи Hummer концерн может выручить 500 млн. долл.

Сделка по продаже Hummer должна получить соответствующие одобрения со стороны китайских и американских регуляторов.

О переговорах между GM и Tengzhong по бренду Hummer было объявлено еще в июне с.г., однако заключение финальных договоренностей затянулось. Продажа Hummer является частью реструктуризационной программы General Motors, которая также предусматривает ликвидацию брендов Saturn и Pontiac и продажу Saab.