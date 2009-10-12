В Марселе бастуют профсоюзы транспортников

Из-за забастовки французских транспортных профсоюзов прекращено сообщение между портовым городом Марсель и островом Корсика.

По данным местной власти, заблокировано от 5 до 7 тыс. пассажиров, передает ИТАР-ТАСС.

Объединения транспортников протестуют против проекта создания новой компании для перевозок на ключевых маршрутах в Средиземном море. Переговоры пока безрезультатны, поэтому акция протеста будет продолжаться, заверяют представители профсоюзов.

Между тем связь с Корсикой пока осуществляется из городов Тулон и Ницца на юге Франции.