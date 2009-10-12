В Марселе бастуют профсоюзы транспортников
08:48, 12 октября 2009Транспорт/Связь
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Заблокированы тысячи пассажиров
Из-за забастовки французских транспортных профсоюзов прекращено сообщение между портовым городом Марсель и островом Корсика.
По данным местной власти, заблокировано от 5 до 7 тыс. пассажиров, передает ИТАР-ТАСС.
Объединения транспортников протестуют против проекта создания новой компании для перевозок на ключевых маршрутах в Средиземном море. Переговоры пока безрезультатны, поэтому акция протеста будет продолжаться, заверяют представители профсоюзов.
Между тем связь с Корсикой пока осуществляется из городов Тулон и Ницца на юге Франции.
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