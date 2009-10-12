Россия продлила пошлины на ввоз иномарок

Правительство РФ продлило на девять месяцев срок действия ввозных пошлин на иномарки. сообщает РИА Новости. Соответствующее постановление кабинета министров, вступающее в силу в понедельник, публикует "Российская газета".

О том что, такое решение принято, причем в отношении как новых, так и подержанных автомобилей, еще в пятницу сообщил министр промышленности и торговли Виктор Христенко. "Продлить срок действия ставок ввозных таможенных пошлин в отношении некоторых моторных транспортных средств, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 5 декабря 2008 г. N 903 "О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении некоторых моторных транспортных средств", на 9 месяцев", - говорится в постановлении, подписанном премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

Постановление правительства об увеличении пошлин на импортные легковые и грузовые машины вступило в действие 12 января нынешнего года и действовало до 11 октября. В среднем пошлины увеличились с 25 до 30%. Вместе с тем к категории подержанных были отнесены автомобили, срок эксплуатации которых составляет пять и более лет (ранее таковыми считались машины старше семи лет). Предполагалось, что эти меры должны были не только ограничить ввоз подержанных и потому небезопасных авто, но и помочь отечественным автопроизводителям удержаться на заметно просевшем из-за отсутствия спроса рынке, отмечает "Российская газета".

Согласно новому постановлению, срок действия повышенных пошлин продлится до июня следующего года. Правительственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике еще в конце августа рекомендовала правительству продлить действие импортных пошлин. Тогда же Минпромторг сообщил, что повышение импортных пошлин на новые иномарки и введение заградительных пошлин на подержанные машины положительно сказалось на российском автопроме.

В частности, в первом полугодии за счет повышения пошлин их собираемость выросла на 3,5 миллиарда рублей по сравнению с прогнозируемым объемом сбора в том случае, если бы они не были повышены. По данным Федеральной таможенной службы, за полгода импорт легковых машин упал на 73%, грузовиков - на 84%. Однако отечественный автопром все еще в минусе: за семь месяцев производство грузовых авто упало почти на 70%, легковых - на 60%. Однако в июле наметился рост - грузовиков было выпущено больше, чем в июне, на 24%, легковушек - на 3%, отмечает газета.