Германия одобрила 4,5 млрд. евро госпомощи Opel

Немецкая правительственная комиссия одобрила выделение 4,5 миллиарда евро государственных кредитных гарантий убыточному автопроизводителю Opel, контрольный пакет которого покупают у General Motors канадская Magna и российский Сбербанк. Об этом сообщает Рейтер

Журнал Der Spiegel сообщил, что комиссия высказалась в поддержку сделки, и что на заседании не выдвигались возражения против нее ни со стороны представителей федеральных органов власти, ни со стороны четырех федеральных земель, в которых расположены немецкие заводы компании.

Примерно половина из 50.000 рабочих мест Opel расположены в Германии.

Magna и Сбербанк обещали влить в компанию 500 миллионов евро, реформировать компанию и начать агрессивное продвижение на российском рынке.