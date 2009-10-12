АвтоВАЗ в 10 раз увеличил убыток в I полугодии

АвтоВАЗ увеличил убыток по итогам 1 полугодия 2009 года до 19,4 миллиарда рублей с 2,1 миллиарда убытка годом ранее, сообщила компания в понедельник.

Как передает Рейтер, выручка от реализации составила 53,1 миллиарда рублей по сравнению с 98,5 миллиарда по итогам первого полугодия 2008 года. Себестоимость реализации составила 51,8 миллиарда рублей.

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода составили 8,914 миллиарда рублей против 15,191 миллиарда годом ранее.