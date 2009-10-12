АвтоВАЗ после реконструкции выпустит low-cost автомобиль

В ближайшее время АВТОВАЗ намерен начать реконструкцию одной из линий главного конвейера под производство новой модели. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

Реконструкция линии главного конвейера является важной частью инвестиционной программы АВТОВАЗа, предполагаемый объем которой составляет 42 млрд рублей. В рамках совместных с компаниями "Рено" и "Ниссан" инвестиционных планов завод сконцентрирует усилия на реализации проектов по выпуску 5- и 7-местных универсалов и фургонов и автомобиля низкой ценовой категории /low-cost/, для выпуска которых планируется провести модернизацию металлургического и прессового производства автозавода.

Как сообщил 9 октября президент АВТОВАЗа Игорь Комаров, российский автоконцерн договорился со своими зарубежными партнерами о конкретных сроках, объемах и о долевом участии в финансировании строительства новой производственной линии. Предполагается следующее финансирование этой линии: 75 проц за счет средств альянса и 25 проц за счет средств АВТОВАЗа. В случае успешной реализации этих планов, в 2012 году АВТОВАЗ планирует начать производство на единой платформе автомобилей трех концернов.