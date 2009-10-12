14 октября Украина перейдет на новый формат телефонных номеров

В ночь с 13 на 14 октября в Украине вместо «8» будет введен новый международный формат префикса международного и междугородного телефонных номеров.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации связи (Госсвязи) и Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

По данным НКРС, 14 октября в 00:00 часов всеми операторами телекоммуникаций Украины будет осуществлен перевод национальных кодов зон назначения с формата „0ХХ” на формат „ХХ”, перевод национальных идентификационных кодов в данный формат, замена национального (междугородного) префикса „8” на „0”, замена международного префикса „8-10” на „0-0”, введение на сети национального кода зоны для Киевской области „45”.

При этом, по данным Госсвязи, срок одновременного действия старых и новых форматов национальных кодов зон назначения и национальных идентификационных кодов операторов (префиксов) в межоператорском взаимодействии «будет действовать в течение одних суток, то есть до 15 октября 2009 года».

Что касается сроков поддержки операторами старых форматов префиксов, то «Укртелеком» будет поддерживать старый формат набора телефонных номеров через «8» лишь одни сутки - до 15 октября, с этой даты для абонентов фиксированной телефонной сети «Укртелекома» поддержка старых форматов кодов будет прекращена. Такой короткий срок перехода, по данным Госсвязи, обусловлен наличием на сетях фиксированной связи компании значительной доли устаревших аналоговых АТС.

В то же время, по данным Госсвязи, в сетях мобильной (подвижной) связи, которые построены исключительно на цифровом оборудовании, операторы «могут обеспечить одновременное использование старых и новых форматов кодов до конца ноября 2009 года.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службах операторов связи, операторы устанавливают разные сроки перехода на новые форматы префикса.

В частности, абоненты Beeline, в который входят операторы мобильной связи «Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком», после перехода Украины на новые форматы префиксации смогут до 15 января 2010 года набирать номера как в новом, так и в старом форматах.

Абонентам «Киевстара» возможность набирать номера двумя способами будет доступна не менее одного месяца с момента перехода на новые форматы префикса, оператор «Интертелеком» обеспечит одновременное использование старых и новых форматов кодов до 30.11.2009 года, компания УМС - до февраля 2010 года и т.д.

В дальнейшем, после полного перехода на новые форматы набора префиксов телефонных номеров, у каждого оператора будет работать автоответчик, информирующий о новом порядке набора.

По данным НКРС, комиссией переоформлены разрешения на использование номерного ресурса операторам телекоммуникаций, которые используют идентификационные коды сетей и коды альтернативного выбора маршрутов и сетей.

Как сообщал УНИАН, согласно приказу Министерства транспорта и связи Украины от 29.09.2008 № 1200 "Об утверждении Плана перехода на перспективную систему нумерации телефонной сети общего пользования Украины", с 14 октября 2009 года в Украине будет изменен порядок набора междугородных и международных номеров (выход на эти сети за счет набора префиксов международного и междугородного набора).

С 14 октября т.г. для выхода на междугородную телефонную сеть необходимо будет вместо префикса "8-0" набрать префикс "0". Для выхода на международную телефонную сеть вместо префикса "8-10" – префикс "0-0".

Таким образом, с этой даты для звонков в другой город Украины или другой страны, а также на сеть оператора мобильной связи (где используется принцип междугородной префиксации), первой цифрой набора становится 0, а не 8, как было раньше и остается еще сегодня.

Так, для междугородных телефонных разговоров необходимо вместо префикса «8» набирать префикс «0» (дождаться непрерывного сигнала), затем код нужного города (без первой цифры «0» в существующем коде), далее без интервала — номер телефона абонента, который вызывается. Для звонков на номера телефонов абонентов операторов мобильной связи необходимо вместо префикса «8» набирать префикс «0» (дождаться непрерывного сигнала), затем — код сети оператора мобильной связи (без первой цифры «0» в существующем коде) и номер телефона абонента, который вызывается.

Для внутриобластных телефонных разговоров необходимо вместо префикса «8» набирать префикс «0» (дождаться непрерывного сигнала), дальнейший набор номера (кроме абонентов Киевской области) остается без изменений. Для Киевской области вводится новый собственный код «45» вместо кода «044».

Для осуществления международного вызова вместо международного префикса «8-10» необходимо набирать новый префикс «0-0», т.е. «0» (дождаться непрерывного сигнала), затем — снова «0», далее без интервала — код страны, код города и номер телефона абонента.

Изменится с 14 октября и порядок набора номеров глобальных и других услуг: формат набора услуги "8-900" изменится на "0-900", услуги "8-900-30" на "0-900-30", услуги "8-800" на «0-800».