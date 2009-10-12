Количество ДТП на ж/д переездах за 9 месяцев сократилось на треть

В январе-сентябре 2009 года на переездах и колеях железных дорог Украины произошло 86 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 76 - на переездах и 10 - на колеях вне переездов. Сравнительно с аналогичным периодом 2008 г. года количество ДТП уменьшилось на 30 случаев.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Наибольшее количество ДТП (56) произошло на переездах без дежурного, оборудованных сигнализацией.

Железнодорожники отмечают, что нарушение правил дорожного движения и элементарная легкомысленность стоят водителям автомобилей и их пассажирам жизни или здоровья. Несоблюдение правил при пересечении колеи может привести к печальным последствиям: в целом за 9 месяцев т.г. в результате дорожно-транспортных происшествий на ж/д переездах погибли 33 человека и травмированы 45.