Объем импорта законных мобильников увеличился в 5 раз

С введением в действие нового порядка ввоза и реализации мобильных телефонов объем их импорта в Украину увеличился почти в 5 раз. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного предприятия «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР).

Согласно сообщению, «по данным Государственной таможенной службы Украины, которые поступили в УГЦР», в течение мая-сентября 2009 года законный импорт мобильных телефонов в Украину, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, увеличился с 360 тыс. до 1 млн. 600 тыс. телефонов или почти в 5 раз.

Согласно решениям НКРС от 05.02.2009 № 1338 „Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучающих устройств” и № 1339 „Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств”, коды IMEI всех мобильных телефонов, которые ввозятся и реализуются в Украине, должны быть занесены в обобщенную базу данных УГЦР.

При этом, как сообщили в УГЦР, центром за 9 месяцев т.г. оформлено разрешений на ввоз свыше 2,5 млн. мобильных терминалов, что «практически отвечает объему их реализации за этот же период».

Справка УНИАН. IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.

С 28 марта 2009 года не разрешается ввоз и реализация в Украине мобильных терминалов/телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет УГЦР в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.