В Харькове 4-й день бастуют водители трамваев и троллейбусов

Сегодня в Харькове на маршрут не вышел ни один трамвай и троллейбус – в городе четвертый день продолжается забастовка работников коммунального предприятия «Горэлектротранс».

Как сообщила корреспонденту УНИАН председатель профсоюза предприятия Людмила ЗАХАРЧЕНКО, на утро 12 октября предприятие не получило из Киева ни устного, ни письменного официального ответа по требованиям коллектива погасить задолженность по зарплате за 5 месяцев.

«Официального ответа из Киева на наши требования нет», - сказала Л.ЗАХАРЧЕНКО, - коллектив продолжает забастовку».

Она уточнила, что сумма, которую ожидает коллектив «Горэлектротранса», составляет около 38 млн. грн. (сюда входят 30 млн. грн. долгов по зарплате за 5 месяцев и некоторые обязательные выплаты).

Как сообщал УНИАН, 9 октября коллектив ХКП «Горэлектротранс» объявил бессрочную забастовку. В тот день на маршруты не вышли трамваи и троллейбусы – работники «Горэлектротранса» возобновили акцию протеста с требованиями погасить долги по зарплате.

10 октября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила министру труда и социальной политики Людмиле ДЕНИСОВИЙ, министру по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексею КУЧЕРЕНКО, исполняющему обязанности министра финансов Игорю УМАНСКОМУ, а также председателю Харьковской облгосадминистрации Арсену АВАКОВУ и мэру Харькова Михаилу ДОБКИНУ принять безотлагательные меры для погашения задолженности по зарплате работникам ХКП «Горэлектротранс».