ДЖД изучает возможность обустройства автостанций на трех ж/д вокзалах

Специалисты Донецкой железной дороги (ДЖД) рассматривают вопрос об улучшении сервисного обслуживания пассажиров на вокзалах Мариуполь, Краматорск и Святогорск путем обустройства там автостанций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, в частности, на территориях вокзалов планируется отвести место для стоянок автотранспорта и установить специальные киоски для продажи проездных документов. Это позволит транзитным пассажирам сэкономить время и добраться до места назначения автобусом прямо с вокзала. Сегодня рассматриваются следующие маршруты: Мариуполь–Урзуф, Краматорск–Донецк, Краматорск–Красный Лиман, Святогорск–Лавра и другие.

По данным пресс-службы, при этом ценовая политика не будет отличаться от существующих расценок на городских автовокзалах.