Еврокомиссия призывает усилить меры против спамеров

Еврокомиссия призвала правительства стран Евросоюза без промедления создать законодательную базу для ужесточения санкций против распространителей спама, получателями которого, согласно данным исполнительной власти ЕС, являются 65% европейцев. Под спамом принято понимать рассылку коммерческой, политической и иной рекламы или иного вида сообщений, адресованным тем, кто не выражал желания их получать.

"Борьба со спамом должна вестись предельно быстро. Мы должны обеспечить на уровне ЕС принятие законодательства, предусматривающего гражданско-правовые и уголовные санкции против спамеров", - говорится в заявлении еврокомиссара по телекоммуникациям Вивьян Рединг, распространенном в Брюсселе. передает РИА Новости. Как установила Еврокомиссия, во многих странах ЕС распространители спама действуют практически безнаказанно.

В тройку лидеров по объему наложенных на спамеров денежных штрафов вошли Нидерланды, где они были оштрафованы на общую сумму один миллион евро, Италия (570 тысяч евро) и Испания (30 тысяч евро).