ЮЖД сократила грузоперевозки

Южная железная дорога (ЮЖД) в январе-сентябре 2009 года сократила объемы перевозки грузов на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 20,545 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в ЮЖД.

По данным представителя железной дороги, в январе-сентябре перевозки железной и марганцевой руды составили 6,579 млн. тонн, что на 4,5% меньше, чем за 9 месяцев 2008 года. Перевозки зерна и продуктов перемола составили 4,368 млн. тонн, что на 42,4% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Южная железная дорога сократила перевозки грузов на 8,4% по сравнению с 2007 годом – до 31,641 млн. тонн.