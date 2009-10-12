Siemens может увеличить пропускную способность Львовского аэропорта

Компания Siemens («Сименс Украина») готова разработать концепцию увеличения пропускной способности ГП «Международный аэропорт «Львов» и включиться в реализацию инфраструктурных проектов в рамках подготовки аэропорта к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, об этом шла речь сегодня во время встречи председателя Львовской ОГА Николай КМИТЯ с представителями компании «Сименс Украина».

В частности, во время встречи представители компании «Сименс Украина» презентовали проект «Capacity Plus» – стандартизированное решение «под ключ» для пассажирских и багажных терминалов аэропортов с целью увеличения их пропускной способности на период проведения больших мероприятий. Проект предусматривает строительство терминалов в рекордный короткие сроки и их последующую эксплуатацию от нескольких месяцев до 10-15 лет.

Н.КМИТЬ положительно воспринял предложение представителей компании Siemens и поручил после выяснения и согласования необходимых деталей подписать соглашение с компанией «Сименс Украина» относительно разработки предложенной концепции.

Справка УНИАН. Компания Siemens имеет большой спектр оборудования, специализированные технические решения и многолетний опыт работы в сфере комплексного оснащения спортивных объектов, аэропортов и инфраструктуры городов с целью обеспечения условий для проведения больших спортивных мероприятий.

Подразделения компании принимали непосредственное участие в строительстве и подготовке объектов к проведению Олимпийских игр в Греции (2004) и Китае (2008), чемпионатов Европы по футболу в Португалии (2004) и Австрии/Швейцарии (2008), чемпионату мира по футболу в Германии (2006) и многих других спортивных событий.