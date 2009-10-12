"Альтком" начал строить новый терминал

Начаты работы по строительству нового терминала ГП «Международный аэропорт Донецк».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, об этом заявил директор «Альтком Киевбуд» Игорь БЕЛЯЕВ.

По его словам, строители уже приступили к устройству территории: огородили стройплощадку, провели земляные работы.

«Подготовительные работы, которые будут вестись в две очереди, уже начаты Первая очередь строительства - 42 тысячи квадратных метров. Общая площадь до 80 тысяч квадратных метров. Пиковая нагрузка к Евро-2012 - аэропорт сможет принять 3100 пассажиров в час», - отметил И.БЕЛЯЕВ.

Также он сообщил, что стоимость подписанного контракта составляет 1,3 млрд. грн., однако точная сумма будет ясна, когда будет закончено проектирование.

«1 ноября 2011 года аэропорт будет построен», - отметил председатель совета директоров ООО «Финансово-промышленной группы «Альтком» Александр ТИСЛЕНКО.

Напомним, реконструкция донецкого аэропорта включена в программу подготовки Украины к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Справка УНИАН. Проект строительства Донецкого аэропорта был презентован 21 сентября 2009 г. На его реконструкцию выделены 1 млрд. 300 млн. грн. из 9,8 млрд. грн., предусмотренных на подготовку четырех городов Украины к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Срок строительства 18-24 месяца. Предусмотрено две очереди строительства с перспективой развития

объекта. Генеральным подрядчиком стала финансово-промышленная группа "Альктом", специалисты которой сегодня ведут строительство взлетно-посадочной полосы в донецком аэропорту.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта осуществляется за средства Государственного бюджета, в то же время конкурсы по определению инвестора строительства терминала результатов не принесли. Поэтому подготовительные работы и начало строительных работ осуществляются за средства донецкого областного бюджета, на что уже выделено 100 млн. грн.