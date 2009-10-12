Минтранс ввел скидки на транзит в девяти портах

С 16 октября 2009 года начинают действовать скидки на транзит в девяти морских торговых портах Украины, которые Министерство транспорта и связи Украины предоставляет в соответствии с приказом «О Размерах скидок к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в портах Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Преференции будут действовать до 1 апреля 2010 года. Скидки на транзит вводятся в девяти морских торговых портах: Ильичевском, Керченском, Мариупольском, Ренийском, Усть-Дунайском, Херсонском, Одесском, Бердянском и в порту «Южный». Приказ Минтранссвязи зарегистрирован 2 октября 2009 года в Министерстве юстиции Украины.

«Внедрив привлекательные тарифы на переработку транзита в морских портах Украины, мы создали благоприятные условия транзитерам. Введение этих скидок, безусловно, будет способствовать увеличению объема транзита через украинские порты», - отметил первый заместитель министра транспорта и связи Украины, выполняющий обязанности министра, Василий ШЕВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, приказ о скидках к аккордным ставкам на транзит разработан с целью усовершенствования тарифно-ценовой политики в морской отрасли и создания благоприятных тарифных условий для сохранения и привлечения транзитных грузопотоков через территорию Украины. Принято решение относительно предоставления скидок к аккордным ставкам девяти морским торговым портам на переработку тех грузов, которые формируют транзитную грузовую базу украинских портов (например, железная руда, зерновые, уголь, черные металлы и тому подобное). Скидки установлены на уровне от 20 до 50%.