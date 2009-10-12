Укрзализныця увеличила перевозку зерна

За январь-сентябрь 2009 года железные дороги Украины перевезли 13 млн. 184 тыс. тонн зерновых грузов, что на 35,4% больше плана и на 39,1% к соответствующему периоду 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, Донецкая железная дорога за 9 месяцев перевезла 787,8 тыс. тонн зерновых, что на 16,3% больше плана и на 64,3% - к результатам в прошлом году; Львовская — 643,2 тыс. тонн (+45,3% и +159% соответственно); Одесская — 2 млн. 895,6 тыс. тонн (+58,4% и +15,5% соответственно); Южная — 4 млн. 300,7 тыс. тонн (+11,2% и +44% соответственно); Юго-Западная — 2 млн. 903,6 тыс. тонн зерновых (+107,1% и +80,3% соответственно); Приднепровская — 1 млн 652,8 тыс. тонн (+8,8% и +0,3% соответственно).

Основными видами зерновых грузов, которые перевозятся, остаются пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнуха. Как отмечают в ведомстве, работа по перевозке зерновых продолжается.