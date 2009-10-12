ХСЗ передал в эксплуатацию сухогруз «Святой Николай»

ОАО «Херсонский судостроительный завод» (ХСЗ) сегодня передал в эксплуатацию головное многоцелевое сухогрузное судно нового проекта RSD20 «Святой Николай».

Как сообщили УНИАН в фирме-проектанте сухогруза «Морское инженерное бюро», заказчиком судна является компания Moskam Shipping, входящая в группу компаний Dawson.

По данным компании-проектанта, судно может использоваться для перевозки генеральных и навалочных грузов, включая 20- и 40-футовые контейнеры международного стандарта высотой до 9 футов, а также металл, зерно, лес, уголь, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, опасные грузы, а также вещества категории В в Каспийском, Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях.

В отличие от ранее построенных судов этого класса проектов, «Святой Николай» имеет на один трюм меньше – три вместо четырех при той же вместимости и является одновальным (но с тремя рулями).

Кроме того, новый проект отличается более высоким стандартом прочности, увеличенной толщиной связей и достаточно высоким ледовым классом, что несколько снижает грузоподъемность в реке, но делает судно более эффективным при работе в море.

При осадке 3,60 м в реке дедвейт составляет около 4000 тонн, наибольший дедвейт в море при осадке 4,80 м – 6716 тонн. Наибольшая длина составляет 139,22 м, габаритная ширина – 16,50 м, высота борта – 6,20 м. Вместимость грузовых трюмов – 11,4 тыс. куб. м, вместимость контейнеров – 262 TEU, из них в трюмах – 192 единицы.

Как сообщал УНИАН, закладка киля судна «Святой Николай» состоялась 28 сентября 2007 года, спуск на воду – 2 марта 2009 года.

Справка УНИАН. «Морское инженерное бюро» – негосударственная проектно-конструкторская и инженерная фирма, признанная Российским морским регистром судоходства, Российским речным регистром и Регистром судоходства Украины.