В базу УГЦР внесено более 78,3 млн. кодов

В обобщенную базу кодов IMEI мобильных телефонов Государственного предприятия «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) по состоянию на 12 октября т.г. внесено 78 млн. 333 тыс. 713 кодов.

Их импорт в Украину увеличился почти в 5 раз.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

Как отмечается в сообщении, операторы мобильной связи предоставили УГЦР свои базы кодов IMEI, которые они обслуживают по состоянию на 01.09.2009 года, однако в этих списках имеются ошибки. Операторы мобильной связи в течение 30 календарных дней должны устранить ошибки в перечнях кодов IMEI.

При этом, как сообщили в УГЦР, центр за 9 месяцев текущего года оформил разрешений на ввоз свыше 2,5 млн. мобильных терминалов, что «практически отвечает объему их реализации за этот же период».

Справка УНИАН. IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.

Согласно решениям НКРС, с 28 марта 2009 года, не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов, без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет УГЦР в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.