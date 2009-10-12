ЗАО «Псел» аккумулировало 98,1109% акций "Укртатнафта-транс"

ЗАО «Псел» (Кременчуг) аккумулировало 98,1109 % акций ЗАО "Укртатнафта-транс" (Кременчуг).

Как сообщили УНИАН на предприятии, в результате проведенной операции по купле-продаже ценных бумаг пакет увеличился на 9 918 шт. голосующих акций – до 6 678 874 штук голосующих акций или 98,1109% уставного капитала эмитента.

Как сообщал УНИАН, 1 октября ЗАО «Псел» заявило, что аккумулировало 97,9652% уставного капитала ЗАО "Укртатнафта-транс".

Справка УНИАН. ЗАО «Псел» (Кременчуг, Полтавская область) с 1 февраля 2009 года начало продавать нефтепродукты с автозаправочных станций вместо ЗАО «Торговый дом «Укртатнафта» (Кременчуг, Полтавская область). На официальном сайте указывается, что компания владеет 10 собственными АЗС (5 – в Полтавской, 3 - в Черкасской и 2 - в Сумской областях). Ранее эти заправки принадлежали ТД «Укртатнафта». 28,53% акций ЗАО «Псел» принадлежит ООО «Псел-Холдинг», 71,5% принадлежат самой компании. 2007 компания закончила с чистой прибылью 4,473 млн. грн. и чистым доходом 6,351 млн. грн. ЗАО "Укртатнафта-транс" осуществляет оптовую торговлю топливом, а также предоставляет транспортные услуги.