Треть доходов "Укрпошты" составляют пенсии и денежная помощь

Выплата и доставка пенсий, а также денежной помощи составляет треть доходов Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпошта».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в структуре доходов "Укрпошты" на письменную корреспонденцию приходится 21%, на периодические и печатные издания - 7,8%, доля почтовых переводов и принятия платежей приблизительно одинакова – свыше 6%.

Справка УНИАН. В "Укрпоште" работают 107 тыс. работников, из них 45 тыс. – почтальоны.

Сеть предприятия охватывает около 15 тысяч почтовых отделений связи, из них свыше 10 тысяч – в сельской местности. Почтовая сеть насчитывает 2,5 тыс. почтовых маршрутов общей протяжностью 350 тыс. км, свыше 4 тыс. единиц автотранспорта.

Ежегодно "Укрпошта" доставляет более 1 млрд. экземпляров периодических и печатных изданий, около 400 млн. единиц письменной корреспонденции. Непосредственная доставка почты осуществляется в каждый дом в сельской местности.