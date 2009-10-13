ЮЗЖД отремонтировала почти 5 тыс. вагонов

С начала 2009 года отраслевая служба вагонного хозяйства Юго-Западной железной дороги отремонтировала 4 621 грузовой вагон.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, фактически был перевыполнен на 4,6% план ремонта грузового парка «Укрзализныци» в условиях депо – 3 474 вагона вместо запланированных 3 320.

Кроме того, работники Юго-Западной железной дороги за 9 месяцев этого года починили 729 частных грузовых вагонов, из них в условиях депо – 128 вагонов, а капитальным видом ремонта – 181. Еще было отремонтировано свыше 400 грузовых вагонов, которые принадлежат собственно предприятиям Юго-Западной железной дороги.

Согласно плану, железнодорожники выполнили также замену элементов 2 336 колесных пар, из которых 1 848 – грузовые, а 488 – пассажирские.