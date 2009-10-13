УМС и МТС объединили свои сети

Сеть оператора мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС Украина) соединена напрямую с сетью МТС (Россия, владеет компанией УМС) для обеспечения прямого обмена трафиком и без посредников.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМС.

Как отмечается в сообщении, УМС «завершила масштабный проект по строительству мощного оптоволоконного стыка», который объединил мобильные сети МТС в России и Украине. Ранее при звонках между абонентами сетей МТС в Украине и России трафик пропускался транзитом через других операторов. МТС в России стала первой зарубежной дочерней компанией, с которой УМС организовала прямой обмен международным трафиком.

По данным УМС, прямая схема обмена трафиком между сетями МТС в Украине и России предоставляет абонентам ряд преимуществ, среди которых - более высокое качество связи, низкая стоимость из-за отсутствия посредников и др. Группа МТС также изучает возможности расширения практики прямого присоединения своей сети к сетям других мировых операторов связи за счет открытия новых международных точек присутствия в центрах межсетевого взаимодействия в Европе и Азии.

Как отметили в УМС, ранее для передачи трафика между сетями в России и в Украине компания МТС пользовалась услугами «Ростелеком», МТТ, «Совинтел» и других транзитных операторов. На данный момент у МТС-Украина существует более 30 договоров о прямом соединении сетей с международными операторами. С операторами стран, граничащих с Украиной, в основном используются прямые соединения, организованные через пограничные волоконно-оптические переходы, как, например, со всеми основными международными операторами России, а также операторами Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии, Румынии. Для соединения с сетями операторов других стран (в том числе и МТС-Армения) используются крупные международные узлы коммутации, как например, крупнейший в Европе центр межсетевого взаимодействия ancotel во Франкфурте-на-Майне. Центр ancotel, один из первых в Европе, с 1999 года предоставляет услуги независимого размещения оборудования заказчика на своей технической площадке и сегодня обеспечивает более чем 25 000 межсетевых соединений для передачи данных и голосовой информации. Центр ancotel стал первой международной точкой присутствия МТС-Украина.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,77 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 96,17 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.