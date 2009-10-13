До конца года правительство закупит 750 школьных автобусов

До конца года правительство планирует закупить по тендеру 750 школьных автобусов на 150 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе посещения Луцкого автомобильного завода сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Ознакомившись с вариантом школьного автобуса, который предлагает этот завод, Ю.ТИМОШЕНКО высоко оценила качество продукции и отметила, что это единственное автостроительное предприятие, имеющее сертификат по качеству и безопасности, позволяющий производить автобусы для школьников. По ее мнению, школьные автобусы луцкого производства, рассчитанные на 27 и 21 пассажира, могут идеально подойти для перевозки детей.

«Мы посмотрели, как обустроены эти автобусы, отвечают ли они всем требованиям, и могу сказать, что автобусы, которые я увидела, во-первых, имеют ровный пол, что является одним из требований для школьных автобусов, в них сидения такие, которые дают возможность детям разместить свои ранцы, портфели, они обязательно будут оснащены кондиционерами… Я могу сказать, что будет абсолютно удобно», - сказала премьер. Она также отметила, что в этих автобусах сидения будут покрыты тканью, чтобы детям не было холодно, поручни будут обшиты материалом, чтобы дети зимой не дотрагивались до металла. Кроме того, подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, устройство тормозов будет позволять использовать автобусы и в горной местности.

Она сказала, что в этом году завод по госзаказу продавал автобусы и для «Артека», и в следующем году правительство ожидает, что объемы госзаказов увеличатся. И это даст возможность вернуть ситуацию в автомобилестроении на докризисный уровень и, в частности, позволит Луцкому заводу восстановить объемы производства и вернуть всех сотрудников, которые были сокращены со времени начала кризиса. По информации руководства корпорации «Богдан», с начала кризиса на Луцком автомобильном заводе была сокращена половина сотрудников.

Как сообщал УНИАН, 1 июля правительство утвердило Порядок использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда на приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся общеобразовательных школ, проживающих в сельской местности.

Предусматривается, что на выделенные бюджетные средства будут закуплены свыше 700 школьных автобусов общей стоимостью 150 млн. грн. для перевозки детей, проживающих в сельской местности.

В августе т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, говоря о важности выполнения программы «Школьный автобус», отметил, что в этом году на нее не было выделено ни копейки из предусмотренных в бюджете средств. «Это колоссальная вина правительственной политики», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что неоднократно обращал внимание Кабмина на этот вопрос.

Справка УНИАН. Программа «Школьный автобус» утверждена Постановлением Кабинета министров Украины от 16 января 2003 года №31 на период до 2010 года.

В рамках действия программы «Школьный автобус» на 2003-2010 гг. предусматривается закупка 3650 автобусов для подвоза детей школьного возраста в сельской местности к учебным заведениям.

В 2009 году на выполнение программы «Школьный автобус» предусмотрено 150 млн. грн.

Корпорация "Богдан" - один из крупнейших субъектов авторынка Украины, созданная в 2005 году с целью реализации инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В ее состав входят 20 компаний, среди которых: Луцкий автомобильный завод (Автомобильный завод «Богдан»), «Черкасский автобус», «Хюндай Моторс Украина» и др.

По результатам 2008 года доля Луцкого автомобильного завода в общем объеме выпуска легковых автомобилей в Украине увеличилась с 14% до 22%.