Средства для компенсаци льготных перевозок полностью перечислены

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО утверждает, что все бюджетные средства, предназначенные для компенсации льготных перевозок граждан, перечислены из государственного бюджета в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время общения с журналистами на Луцком автозаводе.

«Все вопросы относительно компенсации льготных перевозок нужно задавать местной власти», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, городской председатель Луцка Богдан ШИБА, который не присутствовал во время беседы премьер-министра с представителями СМИ, сказал журналистам: «Я здесь не все услышал, но я так все понял, что она все спихнула на меня».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром работники Луцкого предприятия электротранспорта пикетировали городской совет с требованием погасить задолженность по выплате зарплаты. На маршруты не вышел ни один троллейбус.

Б.ШИБА отметил, что вся проблема в том, что не в полном объеме поступили субсидии из госбюджета. По его словам, «из запланированных 900 тысяч гривен в областной центр Волыни попали лишь 300 тысяч».