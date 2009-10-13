"УЗ": предприятия ГМК не выполняют правительственный меморандум

«Укрзализныця» заявляет о невыполнении большинством предприятий горно-металлургического комплекса правительственного меморандума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал журналистам начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Сергей АЛЕНИЧЕВ.

«Правительственный меморандум, который обязывал предприятия металлургического комплекса сохранять цены на уровне сентября 2008 г., практически не выполняется. Есть отдельные предприятия, порядка 28%, которые сохранили эту цену или снизили. Но подавляющее большинство – 72% - показывают значительный рост», - сказал С. АЛЕНИЧЕВ.

В то же время, он подчеркнул, что железнодорожная администрация выполняет свои обязательства перед правительством и ГМК по предоставлению скидок на перевозку продукции. «Эти скидки уже действуют практически в течение года. И за это время по перевозке железной руды мы уже недополучили 124 млн. грн., кокса – 47 млн. грн., черных металлов - 160 млн. грн. и т.д. Растет цена катанки, чугуна, металлолома, но льготы мы предоставляем на этот период», - отметил он.

Начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» напомнил, что «Укрзализныця» платит в госбюджет 23% доходов, а горно-металлургический комплекс – 3,7%. «При этом объем доходов несопоставим. Этот весь комплекс раз в 5, наверное, имеет выше объемы доходных поступлений, но удельный вес отчислений в госбюджет наших предприятий практически такой же, как и всего ГМК», - сказал он.

Справка УНИАН. С 1 сентября 2008 года в связи с кризисными явлениями в металлургической отрасли начали действовать скидки «Укрзализныци» на перевозку отдельных видов грузов. В частности, установлена скидка на перевозку руды и железных концентратов, а также кокса в размере 10% во внутреннем сообщении и при ввозе в Украину, известняка для флюсования — 9% во внутреннем сообщении.

Правительство постановлением №925 от 14 октября 2008 г. обязало Минтранссвязи, Минэкономики и Минфин воздержаться до 1 апреля 2009 года от повышения для предприятий ГМК и химпрома тарифов на перевозку грузов по железной дороге. При этом метпредприятия обязывались не повышать цену своей продукции, которую потребляет «Укрзализныця». Постановлением №336 от 8 апреля т.г. Кабинет Министров продлил мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки и электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) до 1 июля т.г.

В соответствии с постановлением Кабмина №710 от 24 июня 2009 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров от 14 октября в 2008 г. №925» срок действия скидок на перевозку грузов горно-металлургического комплекса был продлен до 30 сентября 2009 г. В частности, скидки предусмотрены на перевозку грузов ГМК: для руды во внутреннем и импортном сообщении – 8,8%; для кокса во внутреннем и импортном сообщении – 13%; для известняка во внутреннем сообщении – 20%; для черных металлов во внутреннем и экспортном сообщении – 8,8%, для утиля черных металлов во внутреннем сообщении – 8,8%.

7 октября Кабмин продлил до конца года действие постановления №925 о моратории на повышение цен на электроэнергию и тарифы на железнодорожные перевозки для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности.