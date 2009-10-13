Договор по продаже Opel может быть подписан в четверг

Договор продажи контрольного пакета акций немецкого автоконцерна Opel консорциуму австро-канадской Magna и российского Сбербанка может быть подписан уже в четверг, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в кругах переговоров. передает РИА Новости.

Руководство американского автогиганта General Motors (GM) 10 сентября объявило о продаже контроля в своей немецкой дочерней компании Opel консорциуму Magna-Сбербанк. В результате сделки консорциум получит 55% акций компании, работники Opel - 10%, а GM оставляет в своем распоряжении 35% акций.

В настоящее время идут переговоры между представителями профсоюзов в Испании и Великобритании и руководством консорциума. Речь идет о сокращениях рабочих мест, которые планирует провести Magna, однако профсоюзы с этими мерами не согласны. В частности, переговоры в Испании, которые прошли во вторник, никаких видимых результатов не дали. Согласно первоначальному плану Magna, в рамках реструктуризации на европейских заводах Opel предполагалось уволить 10,9 тысячи человек из 55 тысяч, в том числе, 4,7 тысячи в Великобритании, 4,1 тысячи в Германии и 1,7 тысячи в Испании. Позже руководство Magna уменьшило число запланированных увольнений в Испании до 1,35 тысячи человек. Ранее сообщалось, что и правительство Великобритании не одобрит план Magna в его нынешнем виде.